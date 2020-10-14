В РФ впервые выявили 14 тысяч случаев COVID-19
Самые высокие показатели инфицирования фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусом COVID-19 составил 14 231. Это новый антирекорд с начала пандемии, сообщает оперативный штаб в среду, 14 октября.
Наиболее высокие показатели традиционно отмечаются в Москве, где заразились 4 573 человека. Также среди регионов лидеруют – Санкт-Петербург (+602) и Московская область (429).
Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 340 409 случаев инфицирования COVID-19.
Скончались за сутки 239 россиян, а общее число жертв выросло до 23 205.
За весь период выписаны 1 039 705 пациентов, в том числе 7 920 за последние сутки.
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