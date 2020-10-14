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11:30 14 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В РФ впервые выявили 14 тысяч случаев COVID-19

Самые высокие показатели инфицирования фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусом COVID-19 составил 14 231. Это новый антирекорд с начала пандемии, сообщает оперативный штаб в среду, 14 октября.

Наиболее высокие показатели традиционно отмечаются в Москве, где заразились 4 573 человека. Также среди регионов лидеруют – Санкт-Петербург (+602) и Московская область (429).

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 340 409 случаев инфицирования COVID-19.

Скончались за сутки 239 россиян, а общее число жертв выросло до 23 205.

За весь период выписаны 1 039 705 пациентов, в том числе 7 920 за последние сутки.

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Тэги: Россия, статистика, covid-19

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