Франция вводит комендантский час из-за коронавируса

В Париже и крупнейших городах Франции с 17 октября вводят комендантский час с 21 вечера до 6 утра.

Президент страны объявил, что в Париже и крупнейших городах Франции вводится комендантский час. Кроме столицы это ограничение касается Марселя, Лиона, Тулузы, Лилля, Гренобля, Монпелье, Руана и Сент-Этьена.

Такие меры касаются около 20 миллионов французов. В девять вечера в этих городах должна прекращаться любая экономическая деятельность и перемещения граждан (без весомой подтвержденной причины). Специальный режим вводится сроком на 4 недели, однако Макрон сообщил, что правительство подаст в парламент законопроект, позволяющий продлить действие новых ограничений до 1 декабря.

Нарушителям правил комендантского часа будет грозить штраф 135 евро (1500 евро – в случае рецидива).

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