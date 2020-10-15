Франция вводит комендантский час из-за коронавируса
В Париже и крупнейших городах Франции с 17 октября вводят комендантский час с 21 вечера до 6 утра.
Президент страны объявил, что в Париже и крупнейших городах Франции вводится комендантский час. Кроме столицы это ограничение касается Марселя, Лиона, Тулузы, Лилля, Гренобля, Монпелье, Руана и Сент-Этьена.
Такие меры касаются около 20 миллионов французов. В девять вечера в этих городах должна прекращаться любая экономическая деятельность и перемещения граждан (без весомой подтвержденной причины). Специальный режим вводится сроком на 4 недели, однако Макрон сообщил, что правительство подаст в парламент законопроект, позволяющий продлить действие новых ограничений до 1 декабря.
Нарушителям правил комендантского часа будет грозить штраф 135 евро (1500 евро – в случае рецидива).
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