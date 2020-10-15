Путин по просьбе Медведчука снял санкции с трех украинских компаний
Президент РФ Владимир Путин поддержал снятие санкций с трех украинских предприятий. Об этом говорится в расшифровке разговора Путина с членами правительства.
Речь идет о компании «Брацлав», которая занимается технологиями в сфере сельского хозяйства, Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонно-тарном комбинате.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выдвинул такое предложение. Мишустин отметил, что об этом его просил народный депутат Украины Виктор Медведчук.
«Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны … Не мы вводили эти ограничения, все действия мы делали только в ответ. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного сотрудничества с Украиной», – сказал Путин.
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