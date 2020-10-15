Суарес стал лучшим бомбардиром в истории сборных Южной Американски
На стадионе «Ла Каса Бланка» в Кито состоялся отборочный матч Чемпионата мира-2022 между сборными Эквадора и Уругвая.
Хозяева одержали яркую победу – 4:2.
В концовке встречи уругвайцы сумели избежать унизительного поражения за счет дубля Луиса Суареса – форвард мадридского «Атлетико» дважды реализовал пенальти.
Таким образом Суарес вышел на первое место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных в истории. Экс-игрок «Барселоны» забил 41 гол и обошел бразильца Роналдо и аргентинца Лионеля Месси – у них по 39 мячей.
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