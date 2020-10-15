НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
04:34 15 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суарес стал лучшим бомбардиром в истории сборных Южной Американски

На стадионе «Ла Каса Бланка» в Кито состоялся отборочный матч Чемпионата мира-2022 между сборными Эквадора и Уругвая.

Хозяева одержали яркую победу – 4:2.

В концовке встречи уругвайцы сумели избежать унизительного поражения за счет дубля Луиса Суареса – форвард мадридского «Атлетико» дважды реализовал пенальти.

Таким образом Суарес вышел на первое место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных в истории. Экс-игрок «Барселоны» забил 41 гол и обошел бразильца Роналдо и аргентинца Лионеля Месси – у них по 39 мячей.

Источник:
Тэги: футбол, Южная Америка, Луис Суарес

Новости по теме

Сборная Украины по футболу впервые в истории победила испанцев

Сборная Украины по футболу со счетом 1:0 впервые в истории победила команду Испании в матче 4-го раунда группового этапа Лиги наций.

Нападающий сборной Уругвая дисквалифицирован за укус соперника на ЧМ-2014

Нападающий сборной Уругвая и «Ливерпуля» Луис Суарес дисквалифицирован на девять матчей и отстранен на четыре месяца за укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини.

Форвард «Сантоса» Неймар объявлен лучшим футболистом Америки

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар второй раз подряд стал обладателем приза лучшему футболисту Южной Америки. Приз учрежден уругвайской газетой El Pais.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты