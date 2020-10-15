Новость о заражении Роналду обрушила акции «Ювентуса»
Накануне Федерация футбола Португалии объявила, что Криштиану Роналду сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.
Эта новость облетела в считанные минуты все СМИ и информагентства мира и имела негативные финансовые последствия для нынешнего клуба CR7 «Ювентуса».
Несмотря на то, что в сообщении отмечается, что у спортсмена нет симптомов заболевания, акции «Старой синьоры» упали на этой новости сразу же на 6,4% – до € 0,72 за бумагу.
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