Российские банки зафиксировали рекордную долю просроченных кредитов

Лидерами по количеству просроченных долгов являются Москва, Подмосковье и Краснодарский край.

В этом году количество займов с просрочкой более 90 дней ежемесячно росло и, по последним данным, превысило 12,5 миллионов.

Специалисты считают, что по итогам года проблемной окажется, вероятно, каждая шестая ссуда.

Лидерами по количеству просроченных долгов являются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Меньше всего таких займов в Ингушетии, на Чукотке и в Магаданской области.

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