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12:07 15 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент Кыргызстана подал в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе со своего поста. Его заявление об отставке публикует пресс-служба.

«Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», — пояснил он свое решение.

Жээнбеков отметил, что «никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе», и призвал нового премьер-министра Садыра Жапарова, а также других политиков увести своих протестующих сторонников из Бишкека.

Жээнбеков занимал свой пост с 2017 года, теперь его обязанности будет временно выполнять спикер парламента. После начала массовых протестов, вызванных фальсификациями на выборах в парламент, представители президента несколько раз говорили о его готовности уйти в отставку.

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Тэги: отставка, президент Кыргызстана

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