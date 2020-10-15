В Офисе Президента разъяснили второй вопрос Зеленского о Донбассе

Свободную экономическую зону планируют внедрить сначала на подконтрольной части Донбасса, а потом на освобожденной.

«Мы обязательно вернем Донецк и Луганск. Но ускорить этот процесс, упростить реинтеграцию, отойти от традиционно пассивного ожидания положительного решения можно лишь за счет более проактивной и инициативной нашей позиции. Привлекательной и перспективной прежде всего для всего региона. Выходим именно с той мотивации, создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы», – говорится в сообщении ОП.

Там отмечают, что данный вопрос является краеугольным для многовекторного мирного плана государства.

«Это крайне важный вопрос, который сможет обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели. Речь о концепции региональной экономики, которая «сшивает» регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру», – сказано в разъяснении.

В ОП подчеркнули, что сначала инициативу будут внедрять на подконтрольной территории региона.

«Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов и интерес людей и бизнес оставаться работать именно на этой территории. Ускоренное экономическое развитие с нашей стороны линии разграничения в Донбассе может быть и наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украина», – отмечают у Зеленского.

В ОП говорят, что привлечение на Донбасс ведущих компаний и инвестиций могут стать «инструментом демонтажа любого негативного воздействия оккупационной силы». «Специальный наиболее лояльный подход к налогообложению и принципиально комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью – это может существенно помочь украинскому Донбасса. Сначала свободном, а затем и освобожденному», – говорится в сообщении.

В ОП напоминают, что опрос не может иметь юридических последствий, но его не смогут игнорировать в среде политиков.

Свободная (или специальная) экономическая зона – это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. Создание СЭЗ имеет целью привлечение иностранных инвестиций, увеличение экспорта товаров и услуг, внедрение новых технологий, более рациональное использование природных и трудовых ресурсов.

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