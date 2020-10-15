Почему коррупция: у Зеленского объяснили первый вопрос на опросе 25 октября

В Офисе президента уверены, что этот опрос поможет украинцам.

Причиной вынесения темы ужесточения наказания за коррупцию в Украине на всеукраинский опрос, который состоится в нашей стране 25 октября, стала проблема эффективной борьбы против нее, заявили в Офисе президента.

Там отметили, что развитие антикоррупционной инфраструктуры в Украине затягивали годами и ситуация только ухудшалась, а преступники получали политическое прикрытие.

«Это в итоге и позволило в свое время через Конституционный суд отменить статью Уголовного кодекса, которой устанавливалась ответственность за незаконное обогащение», - говорится в сообщении.

В Офисе президента добавили, что во время общенационального опроса все украинцы смогут ответить, что они думают об этом, и это поможет «избавиться от этого позорного явления».

«Чтобы даже те коррупционеры, которые «спаслись» от наказания за пять лет предыдущей власти, увидели: шансов у них уже никогда не будет, а риски возрастают многократно. Сегодняшнее государство не может позволить себе даже минимально терпеть коррупцию», – подытожили в ОП.

Ранее в Офисе президента рассказали, что этот опрос не является референдумом и не будет иметь никаких юридических последствий. Общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение.

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