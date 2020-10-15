Немировский спиртзавод ушел «с молотка»
Первый государственный спиртзавод купили по цене, которая превышает стартовую.
В Украине состоялся первый аукцион по продаже государственного предприятия по производству спирта в частные руки. Речь идет о Немировском спиртзаводе. Его приватизировали за за 55,08 млн гривен. Стартовая цена составляла 49,57 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины.
Компания-победитель была единственной подавшей заявку на участие в аукционе. Процесс приватизации Немировского завода будет считаться официально завершенным после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета.
Ранее также были назначены (но еще не проведены) продажи еще двух государственных объектов спиртовой отрасли:
аукцион по продаже Артемовского спиртзавода, который расположен под Харьковом;
аукцион по продаже Овечацкого МПД (места проведения деятельности) в Винницкой области.
В Украине отменили государственную монополию на рынке спирта. При этом до июля-2021 в стране нельзя открывать новые спиртзаводы. То есть пока что единственной возможностью стать участником рынка спирта является приобретение объекта спиртовой отрасли.
Новости по теме
Свободную экономическую зону планируют внедрить сначала на подконтрольной части Донбасса, а потом на освобожденной.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе со своего поста. Его заявление об отставке публикует пресс-служба.
В России умерли 286 пациентов, зараженных корнавирусом. Это рекордный показатель за все время эпидемии.