Сын Трампа переболел коронавирусом также. «Бэррон красив и свободен», – сказал президет США

Об этом сообщила первая леди Америки в своем заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Первая леди США сообщила, что ее «опасения сбылись», когда у Бэррона – 14-летнего сына президента США Дональда Трампа оказался положительный результат на Covid-19. Но, по ее словам, «к счастью, он сильный подросток, и у него нет никаких симптомов».

Что сказал Трамп?

Президент сказал, что у его сына была легкая форма заболевания вирусом. «Я даже не думаю, что он знал, что у него это было, потому что они молоды, их иммунная система сильна, и они борются с этим». И добавил: «Бэррон красив и свободен».

Президент назвал выздоровление своего сына причиной, по которой американские школы должны открыться как можно скорее. Против этого шага выступают профсоюзы учителей, которые опасаются, что их члены могут быть инфицированы учениками.

«Тест Бэррона положительный. Примерно через две секунды Бэррон был уже в порядке. У него отрицательный результат, верно? Это случается. У людей есть положительный результат, но он уходит. Верните детей в школу», - цитируют президента США СМИ.

Что сказала Мелания Трамп?

Госпожа Трамп сообщила о положительном результате теста Бэррона в эссе под названием «Мой личный опыт с Covid-19», опубликованном на сайте Белого дома.

После того, как она и президент получили свои положительные результаты две недели назад, она сказала: «Естественно, я сразу же вспомнил нашего сына».

Мелания Трамп сказала, что это было «большое облегчение», когда первоначально тест Бэррона был отрицательным, но была обеспокоена тем, что позже он даст положительный результат на вирус. «Мои опасения оправдались, когда его снова проверили и дали положительный результат», – сказала она, добавив, что у Бэррона не было никаких симптомов.

«В каком-то смысле я была рада, что мы втроем прошли через это одновременно, чтобы мы могли заботиться друг о друге и проводить время вместе», – написала она.

Задумалась первая леди и над собственным диагнозом. Она сказала, что испытала «американские горки симптомов», включая боли в теле, кашель и усталость.

«Я выбрала более естественный путь с точки зрения медицины, отдавая предпочтение витаминам и здоровой пище», – написала она.

В своем заявлении госпожа Трамп также сказала, что «самой важной частью» ее выздоровления была «возможность поразмышлять о многих вещах – семье, дружбе, моей работе и оставаться верным себе». Первая леди сказала, что вернется к своим обязанностям, как только сможет.

Пока она оставалась в Белом доме, президент Трамп провел три дня в Национальном военно-медицинском центре Мэриленда имени Уолтера Рида после того, как ему поставили диагноз Covid-19. Он получил ряд различных лекарственных препаратов, включая «дексаметазон», стероиды, противовирусное лечение «ремдесивиром» и терапию «моноклональными антителами».

Его личный врач сказал в воскресенье, 11 октября, что он больше не подвергается риску передачи Covid другим, и он вернулся к предвыборной кампании в понедельник, 12 октября, сказав своим сторонникам, что чувствует себя «сильным».

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