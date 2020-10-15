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16:04 15 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина вступает в самый тяжелый эпидемиологический сезон

«Надо дожить до апреля»: инфекционист предупредила о самом тяжелом эпидсезоне в Украине.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

«Я вам честно хочу сказать: нам всем надо дожить до апреля. Что нас ждет впереди – мы входим в самый тяжелый сезон – одному Богу известно», – сказала она.

По словам Голубовской, чтобы избежать перегрузки медицинской системы, необходимо отменить все развлекательные массовые мероприятия.

«У нас много лечебных учреждений уже в коллапсе давно, точно так же, как и медики. А у нас еще все впереди. Какие развлекательные мероприятия? Это все тоже добавляет», – сказала инфекционист.

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 5062 человек, 73 пациента умерли, еще 951 выздоровел. С начала пандемии в Украине заболели 281 239 человек, из них 119 650 выздоровели, летальных случаев – 5302.

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Тэги: врач-инфекционист Ольга Голубовская.

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