Украина вступает в самый тяжелый эпидемиологический сезон
«Надо дожить до апреля»: инфекционист предупредила о самом тяжелом эпидсезоне в Украине.
Об этом в эфире телеканала Украина 24 сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.
«Я вам честно хочу сказать: нам всем надо дожить до апреля. Что нас ждет впереди – мы входим в самый тяжелый сезон – одному Богу известно», – сказала она.
По словам Голубовской, чтобы избежать перегрузки медицинской системы, необходимо отменить все развлекательные массовые мероприятия.
«У нас много лечебных учреждений уже в коллапсе давно, точно так же, как и медики. А у нас еще все впереди. Какие развлекательные мероприятия? Это все тоже добавляет», – сказала инфекционист.
За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 5062 человек, 73 пациента умерли, еще 951 выздоровел. С начала пандемии в Украине заболели 281 239 человек, из них 119 650 выздоровели, летальных случаев – 5302.
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