Война в Карабахе: возобновился обстрел Степанакерта
Крупнейший город Нагорного Карабаха не осбтреливался со дня перемирия. Также тяжелые бои идут на южном направлении.
На южном направлении в зоне карабахского конфликта идут тяжелые бои. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.в Facebook.
В свою очередь, ТАСС сообщает, что впервые за несколько дней подверглись обстрелу окрестности Степанакерта.
По данным издания, несколько снарядов разорвались на склоне горы к востоку от города, где не видно гражданских объектов. По сообщениям очевидцев, прилеты были и в черте города.
Отмечается, что город не обстреливался с первого дня перемирия, объявленного 10 октября.
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