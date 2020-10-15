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17:14 15 Октября 2020 Просмотров 57   КомментариевКомментарии

Война в Карабахе: возобновился обстрел Степанакерта

Крупнейший город Нагорного Карабаха не осбтреливался со дня перемирия. Также тяжелые бои идут на южном направлении.

На южном направлении в зоне карабахского конфликта идут тяжелые бои. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.в Facebook.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что впервые за несколько дней подверглись обстрелу окрестности Степанакерта.

По данным издания, несколько снарядов разорвались на склоне горы к востоку от города, где не видно гражданских объектов. По сообщениям очевидцев, прилеты были и в черте города.

Отмечается, что город не обстреливался с первого дня перемирия, объявленного 10 октября.

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Тэги: Нагорный Карабах, военные действия

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