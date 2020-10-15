В Киеве оборвался лифт с медиками «скорой помощи»

Поднявшись до пятого этажа лифт начал стремительно падать, но на уровне второго этажа сработала система аварийного торможения .

В многоэтажке в Днепровском районе Киеве оборвался лифт, в котором находилась бригада «скорой помощи», прибывшая на вызов к пациентке. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева».

Инцидент произошел поздно вечером на улице Литинской.

«Вчера чуть не закончился трагедией для одной из наших бригад ЭМП вызов в Днепровском районе. Поздно вечером жительница улицы Литинской вызвала скорую сообщением: женщина потеряла сознание, хрипит, пена изо рта. Машина выехала мгновенно. По указанному адресу медиков встретила мать больной и 10-летняя дочь», – сказано в сообщении.

Однако, после того как все сели в лифт и стали подниматься на восьмой этаж, лифт, добравшись пятого этажа, начал стремительно падать вниз.

«К счастью, на втором этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился. Пока спасатели через узкую щель извлекали медиков и сопровождающих на вызов выехала другая бригада, и предоставила необходимую экстренную помощь пациентке», – сказано в сообщении.

Отмечается, что все закончилось хорошо, если, конечно, не учитывать стресс.

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