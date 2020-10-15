НАНУ: Украина не может производить COVID-вакцину

У Украины нет технических возможностей для массового производства вакцины, но разработать ее могут.

Украинские ученые могут создать вакцину от коронавируса, но производить ее страна не сможет. Об этом в четверг, 15 октября, в эфире канала Украина 24 заявил академик Национальной академии наук Сергей Комиссаренко.

«Мы можем создать вакцину, как, например, повар на кухне готовит торт. Но затем этот торт нужно сделать в количестве 80 млн таких же образцов при соблюдении всех условий контроля качества. Так и вакцина. Готова ли наша фармацевтическая промышленность выпустить вакцину? У меня большие сомнения», – сказал он.

Академик отметил, что в Украине нет геномного центра, нет права работать с вирусами, нет референс-лабораторий третьего уровня биобезопасности, нет биотехнологического центра, который бы занимался масштабированием произведенного в лаборатории для массового производства. «Мы можем только создать, а не выпускать», – сказал он.

В качестве отрицательного примера Комиссаренко привел разработку отечественных тестов.

«Печальный пример того, как в Институте молекулярной биологии НАНУ разработали тест-диагностику, который был даже введен в действие указом президента от 13 марта. Но так ничего и не было профинансировано, в результате этот тест так и не был внедрен. Мы можем создать вакцину, мы сейчас над ней работаем, но будет ли она внедрена – это совсем другой вопрос», – сказал Комиссаренко.

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