Лондон присоединился к санкциям ЕС по Навальному

Ограничительные меры предусматривают арест активов и запрет на въезд шести российским чиновникам. В Кремле пообещали ответить.

Правительство Великобритании в четверг, 15 октября, ввело санкции за отравление оппозиционера Алексея Навального против шести россиян, включая первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова. Об этом говорится в сообщении британского МИД.

Отмечается, что ограничительные меры включают арест активов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства.

«Вместе с нашими международными партнерами мы вводим санкции против тех, кто несет ответственность за отравление Алексея Навального. Использование химического оружия российским государством является нарушением международного права. Мы намерены призвать виновных к ответственности», – подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб, заявление которого было распространено пресс-службой МИД.

Кроме Кириенко и Бортникова британские ограничительные меры распространяются также на начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. В санкционный список также включили Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), с которым британским компаниям запрещено поддерживать любые отношения.

Британские санкции повторяют меры, ранее в четверг введенные Евросоюзом. В МИД королевства отмечают, что «заморозка активов и въездные ограничения станут существенным наказанием за безрассудное и злонамеренное поведение России». В заявлении ведомства также сказано, что Лондон, как и его партнеры, не видит «иных правдоподобных объяснений отравления Навального кроме того, что ответственность за него несет Россия», которая «должна провести тщательное и прозрачное расследование отравления одного из своих граждан, осуществленного на ее территории с использованием запрещенного химического оружия».

Тем временем, в Кремле отреагировали на европейские санкции и пообещали дать ответ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами», – сказал представитель Кремля журналистам в четверг. Говоря об ответе РФ на новые санкции, Песков отметил, что будет дан «тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации».

По оценке пресс-секретаря российского лидера, новые санкции ЕС в отношении России являются сознательным недружественным шагом.

Тем временем, в Великобритании ввели санкции против еще одного россиянина – бизнесмена Евгения Пригожина, обвиняя его в нарушении запрета на поставки оружия в Ливию и отправку в страну наемников.

«Санкции введены против Евгения Викторовича Пригожина, который несет ответственность за активную деятельность наемников на территории Ливии и многочисленные нарушения эмбарго ООН на поставки оружия. Мы четко давали понять, что любое внешнее вмешательство в кризис неприемлемо», – говорится в заявлении МИД Великобритании.

Пригожин в свою очередь заявил, что не имеет бизнес-проектов в Ливии.

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