В Ивано-Франковске задержали начальника бюро судмедэкспертизы
Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.
В Ивано-Франковске СБУ задержала на взятке руководителя Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 4 тысячи долларов США у подчиненного за повышение в должности. В качестве посредника для получения денег руководитель бюро привлек другого работника учреждения.
Оперативники задержали злоумышленников во время получения части суммы. В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли всю сумму неправомерной выгоды.
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