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21:00 15 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Ивано-Франковске задержали начальника бюро судмедэкспертизы

Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

В Ивано-Франковске СБУ задержала на взятке руководителя Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 4 тысячи долларов США у подчиненного за повышение в должности. В качестве посредника для получения денег руководитель бюро привлек другого работника учреждения.

Оперативники задержали злоумышленников во время получения части суммы. В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли всю сумму неправомерной выгоды.

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Тэги: СБУ, Ивано-Франковск, задержание, бюро судмедэкспертизы

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