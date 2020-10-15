Пародонтоз – скрытая болезнь с плохими последствиями

Пародонтоз – заболевание, представляющее собой не воспалительное хроническое заболевание тканей, которые окружают зуб: десны, цемента, альвеолярных отростков и периодонта.

Пародонтоз – заболевание, представляющее собой не воспалительное хроническое заболевание тканей, которые окружают зуб: десны, цемента, альвеолярных отростков и периодонта. В будущем возможны дегенеративные изменения костных тканей, что в результате приведет к повреждениям всего аппарата поддержки зуба.

Нередко заболевание развивается скрытым образом и на протяжении длительного времени никак не беспокоит человека. Именно поэтому он не обращается к стоматологам. Но посещение хотя бы раз в полгода стоматологической клиники «Люми-Дент» позволит предупредить и в дальнейшем полностью исключить данное заболевание, понять, что такое пародонтоз и как его лечить.

Причины пародонтоза

До сих пор большинство стоматологов не знают истинных причин развития этой болезни, хотя успешно лечат Пародонтоз в Lumident, где есть соответствующие специалисты, применяемые современные технологии и оборудование. В группу риска входят следующие категории людей:

диабетики;

подростки;

пациенты, применяемые гормональные препараты;

люди с проблемами в эндокринной системе;

пациенты с атеросклерозом.

Наследственность также нередко является причиной развития этой проблемы.

Большинство пациентов сталкиваются с пародонтозом по своей вине. Они игнорируют элементарную гигиену ротовой полости, неправильно питаются, запоздало реагируют на различные проблемы с зубами. Кстати, зубной камень чаще всего является следствием пародонтоза, а не причиной.

Симптомы пародонтоза

Ключевые симптомы и признаки развиваются только на последних стадиях заболевания, когда появляются необратимые изменения. Различают несколько ключевых элементов симптоматики:

десна изменяют свой естественный цвет;

наблюдается чрезмерная подвижность зубов;

в ротовой полости есть ощущения зуда;

зубной ряд становится веерообразным;

линия десен немного опускается.

При повышенной чувствительности зубов необходимо сразу обращаться к врачу. Это один из самых ранних симптомов.

Лечение пародонтоза

Современная медицина предлагает большое количество методик лечения пародонтоза. Используется массаж десен, их укрепление методом плазмолифтинга, озонирование, медикаментозное лечение и терапия витаминами. Технология шинирования зубов излишнюю подвижность, а в ряде случаев применяется лазерная технология или хирургическое вмешательство – кюретаж пародонтальных карманов. Специалисты из клиники «Люми-Дент» знают, как лечить пародонтоз и подберут оптимальный вариант после детальной диагностики.

Профилактика

Это самый лучший способ защитить себя от болезни. Дважды в год необходимо проводить профессиональную чистку зубов, регулярно посещать стоматолога и чистить зубы каждый день. Контроль рациона способствует получению организмом необходимых витаминов и минералов, что не только укрепляет зубы, но и защищает десна от любого внешнего влияния. Большинство людей находятся в группе риска, и они обязаны более серьезно относиться к своему здоровью.

Автор – Нагирна Юлия Михайловна