Пародонтоз – скрытая болезнь с плохими последствиями
Пародонтоз – заболевание, представляющее собой не воспалительное хроническое заболевание тканей, которые окружают зуб: десны, цемента, альвеолярных отростков и периодонта.
Пародонтоз – заболевание, представляющее собой не воспалительное хроническое заболевание тканей, которые окружают зуб: десны, цемента, альвеолярных отростков и периодонта. В будущем возможны дегенеративные изменения костных тканей, что в результате приведет к повреждениям всего аппарата поддержки зуба.
Нередко заболевание развивается скрытым образом и на протяжении длительного времени никак не беспокоит человека. Именно поэтому он не обращается к стоматологам. Но посещение хотя бы раз в полгода стоматологической клиники «Люми-Дент» позволит предупредить и в дальнейшем полностью исключить данное заболевание, понять, что такое пародонтоз и как его лечить.
Причины пародонтоза
До сих пор большинство стоматологов не знают истинных причин развития этой болезни, хотя успешно лечат Пародонтоз в Lumident, где есть соответствующие специалисты, применяемые современные технологии и оборудование. В группу риска входят следующие категории людей:
- диабетики;
- подростки;
- пациенты, применяемые гормональные препараты;
- люди с проблемами в эндокринной системе;
- пациенты с атеросклерозом.
Наследственность также нередко является причиной развития этой проблемы.
Большинство пациентов сталкиваются с пародонтозом по своей вине. Они игнорируют элементарную гигиену ротовой полости, неправильно питаются, запоздало реагируют на различные проблемы с зубами. Кстати, зубной камень чаще всего является следствием пародонтоза, а не причиной.
Симптомы пародонтоза
Ключевые симптомы и признаки развиваются только на последних стадиях заболевания, когда появляются необратимые изменения. Различают несколько ключевых элементов симптоматики:
- десна изменяют свой естественный цвет;
- наблюдается чрезмерная подвижность зубов;
- в ротовой полости есть ощущения зуда;
- зубной ряд становится веерообразным;
- линия десен немного опускается.
При повышенной чувствительности зубов необходимо сразу обращаться к врачу. Это один из самых ранних симптомов.
Лечение пародонтоза
Современная медицина предлагает большое количество методик лечения пародонтоза. Используется массаж десен, их укрепление методом плазмолифтинга, озонирование, медикаментозное лечение и терапия витаминами. Технология шинирования зубов излишнюю подвижность, а в ряде случаев применяется лазерная технология или хирургическое вмешательство – кюретаж пародонтальных карманов. Специалисты из клиники «Люми-Дент» знают, как лечить пародонтоз и подберут оптимальный вариант после детальной диагностики.
Профилактика
Это самый лучший способ защитить себя от болезни. Дважды в год необходимо проводить профессиональную чистку зубов, регулярно посещать стоматолога и чистить зубы каждый день. Контроль рациона способствует получению организмом необходимых витаминов и минералов, что не только укрепляет зубы, но и защищает десна от любого внешнего влияния. Большинство людей находятся в группе риска, и они обязаны более серьезно относиться к своему здоровью.
Автор – Нагирна Юлия Михайловна
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