Захарченко: Нужно уже сейчас думать, каким будет новый мир на Донбассе

Любая война рано или поздно заканчивается миром.

Любая война рано или поздно заканчивается миром. Это аксиома исторического развития, ведь сколько бы не длился вооруженных конфликт он когда-то исчерпает свой потенциал и перейдет в другое состояние. Об этом написал на своей странице в Фейсбук Виталий Захарченко. «Донбасс в этом смысле не исключение, и война, идущая на моей родине вот уже более шести лет, тоже неизбежно закончится миром. И думать о том, какой будет этот новый мир нужно уже сейчас».

Инициатива МОН «Комитет 2017» по созданию дискуссионной площадки для поиска решений проблем региона и налаживании нормальных взаимоотношений между братскими народами России и Украины, направленна именно на то, чтобы как можно быстрее найти те формы мирного сосуществования, которые позволят не только завершить войну в Донбассе, но и заложить основы будущего прочного мира в регионе, считает Захарченко.

Неизбежность мира в Донбассе проявляется уже сегодня. Политик обращает внимание на тот факт, что, как только в общественной дискуссии «Комитета 2017» были обозначены необходимые шаги к мирному урегулированию, через активизацию деятельности общественных организаций в регионе, налаживание горизонтальных экономических связей и выборы в местные органы власти, так практически в этом же направлении начали действовать все, кто так или иначе вовлечен в конфликт.

В частности, по информации Виталия Захарченко, в ДНР наконец с мертвой точки сдвинулась регистрация новых общественных объединений, президент России в одностороннем порядке по просьбе украинской оппозиции открыл российский рынок для некоторых предприятий Украины, президент Зеленский заговорил о создании свободной экономической зоны в Донбассе.

«Все это говорит о том, что в реальности нет другого пути мирного решения проблемы. Понимают это все, вот только принимают пока немногие».

По мнению Захарченко, общественное и экономическое оживление региона невозможно без придания ДНР и ЛНР больше государственности, пусть не через международное признание «де-юре» (пока крупные геополитические игроки к этому еще не готовы), но через избрание местных органов власти, которые будут налаживать жизнь «на земле».

«Согласитесь, глупо ждать разрешения или одобрения ОБСЕ или ОНН для того чтобы местные жители смогли избрать себе главу сельсовета и райцентра. Но именно с местной власти начинается государство и мир, а он, как мы помним, неизбежен», резюмирует автор.