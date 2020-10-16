«Слуга народа» и депутат Николай Тищенко заразился коронавирусом

«Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу», – описал свое самочувствие депутат.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Тищенко рассказал, что несмотря на его болезнь, команда работает оперативно и он со всеми находится на связи.

«Сдал тест на коронавирус – результат положительный. Температура 36,8 – поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу», - описал свое самочувствие депутат.

Также «слуга народа» рассказал, что переходит на «запасной больничный бункер». Депутат уверен, что сможет быстро вылечиться от коронавируса.

Ранее в столице был громкий скандал из-за ресторана «Велюр», который принадлежит Николаю Тищенко. Несмотря на ограничение работы общественных заведений во время карантина, «Велюр» работал до самого утра. Сам Тищенко не смог объяснить, почему его ресторан нарушает карантин.

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