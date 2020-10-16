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12:41 16 Октября 2020 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Зеленский начал официальный визит в Турцию с молитвы

Президента сопровождает супруга Елена Зеленская и руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 16 октября.

В свою очередь Укринформ сообщает, что вскоре по прилету в Стамбул, кортеж Зеленского отправился в Вселенский патриархат. Там программой визита запланирована совместная молитва за Украину в церкви Святого Георгия и встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Встречи на высшем уровне начнутся с личного общения Зеленского и Эрдоганом. Позже состоится встреча делегаций в расширенном формате. «Стороны обсудят широкий спектр вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией. Также будет подписан ряд двусторонних документов», – говорится в сообщении пресс-службы.

На 17:00 запланировано начало церемонии подписания ряда двусторонних соглашений, после чего состоится совместная пресс-конференция глав государств.

В составе украинской делегации министр обороны Андрей Таран, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, замминистра обороны Анатолий Петренко, командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Также в Стамбул прилетели руководители ведущих предприятий военно-промышленного комплекса Украины: ОАО Мотор Сич Вячеслав Богуслаев, ГП Ивченко-Прогресс Игорь Кравченко, ПАО ФЭД Виктор Попов.

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Тэги: Зеленский в Турции

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