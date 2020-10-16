Во Франции за сутки выявили более 30 тысяч случаев коронавируса.

В Париже и восьми других городах с 10 октября введен комендантский час. Прогнозы развития болезни в Европе «не оптимистичны», пояснили в ВОЗе.

Франция сообщила о большом скачке числа новых случаев заболевания Covid-19. Еще 30 621 заражение было подтверждено в четверг, по сравнению с 22 591 днем ​​ранее.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что жесткие ограничения «абсолютно необходимы» для спасения жизней.

Миллионам людей Европе озвучили, что они должны жить в условиях строгих новых мер, поскольку правительства борются со второй волной.

С субботы, 17 октября, в Лондоне будут запрещены массовые мероприятия и встречи, так как прогнозируют, Великобритании и другие районы Англии будут подвергнуты более высокой опасности Covid.

Помимо Франции, Италии, Польши и Германии в четверг,16 октября, был зафиксирован самый большой дневной рост новых случаев заражения с момента начала так называемой «второй волны». В России зарегистрировано самое большое количество смертей в день с начала эпидемии: 286 человек умерли от вируса.

ВОЗ призвала правительства европейских стран «активизировать» и принять меры, поскольку континент преодолел порог в 1000 смертей, о которых сообщается ежедневно.

Что происходит во Франции?

Новые ограничения были объявлены в среду, 15 октября, президентом Эммануэлем Макроном для борьбы с растущим уровнем заражения во Франции.

Жители Парижа, его пригородов и восьми других городов, включая Марсель и Лион, не смогут покидать свои дома без уважительной причины с 21:00 до 06:00 с субботы в течение как минимум четырех недель. Г-н Макрон сказал, что он намеревается сократить ежедневный рост числа случаев до 3000. Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что полиция будет направлена для обеспечения соблюдения комендантского часа, но людям по-прежнему будет разрешено выходить на работу, посещать больницу или аптеку.

В четверг, 16 октября, французская полиция провела обыск в домах высокопоставленных правительственных чиновников и чиновников здравоохранения в рамках расследования их действий в связи с пандемией. Правительство столкнулось с критикой из-за нехватки оборудования и медленного реагирования.

Насколько плоха ситуация в Европе?

Смертность от COVID-19 в настоящее время в пять раз ниже, чем в марте и апреле, когда на континент обрушилась первая волна, заявил на пресс-конференции в четверг, 17 октября, директор ВОЗ по Европе д-р Ханс Клюге.

По его словам, одной из причин увеличения числа случаев заболевания, наблюдаемого в последние недели, является большее количество молодых людей, у которых положительный результат теста на вирус, и добавил, что более низкий уровень смертности объясняется тем, что демографические данные с меньшей вероятностью умирают от Covid-19, чем пожилые люди. Но прогнозы развития болезни в Европе «не оптимистичны», пояснил он.