В Вене поймали украинца, который украл миллионов евро в банке

Мужчина шесть лет находился в розыске после того, как за два года работы в одном из украинских банков присвоил девять миллионов евро.

В столице Австрии – Вене – полиция задержала украинца, который находился в международном розыске по подозрению в краже около девяти миллионов евро (почти 300 млн грн) во время работы в одном из банков в Украине в течение 2012-2014 годов. Об этом в четверг, 15 октября, сообщила австрийская газета Der Kurier.

«Следователи Венского управления криминальной полиции задержали в районе Внутреннего города мошенника, который скрывался с 2014 года. По разыскиваемому мужчине был выдан международный ордер на арест по подозрению в хищении кредитов на общую сумму около 9 млн евро во время работы работником банка в Украине в 2012- 2014 годы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина бежал из Украины после совершения преступления и использовал для пересечения границы поддельные документы. Задержанный доставлен в тюрьму, ожидается его выдача украинской стороне.

Других деталей, как и имя и фамилию человека, венская полиция не сообщает. Отмечается лишь, что ему 45 лет.

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