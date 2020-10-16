Украина обновила список стран красной зоны
Минздрав отнес к красной зоне 44 страны, в которых эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине.
Министерство здравоохранения Украины в пятницу, 16 октября, обнародовало обновленный список стран в красной и зеленой зонах.
Так, к красной зоне отнесено 44 страны, в том числе 15 государств, относительно которых нет данных по распространению коронавирусной инфекции.
В частности, к странам красной зоны отнесены открытые для украинских туристов Армения, Словения, Ирландия, Великобритания, США, Багамские острова, Черногория, а также закрытые для украинских туристов Испания, Франция, Чехия, Израиль, Молдова.
К странам зеленой зоны отнесены открытые для украинских туристов Албания, Болгария, Сербия, Северная Македония, Ирак, Иран, Турция, Египет, Казахстан, Беларусь, Сейшельские острова, Коморские острова, Мальдивы, Кения, Мексика, а также закрытые для украинских туристов Россия, Италия, Канада, Грузия, Польша, Китай, Германия, Кипр и Тунис.
В Украине показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч. населения составляет 176,5.
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