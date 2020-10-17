Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить Украину

Во время рабочего визита в Турцию президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой осмотрели Патриарший храм Святого Георгия, а также встретились с вселенским патриархом Варфоломеем.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, патриарх поблагодарил президентскую чету за визит и отметил, что «рад тому, что в Украине постепенно наступает мир».

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил патриарха за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, нашей независимости, а также за всю поддержку, которую он оказывает Украине.

«Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина – теплая и радушная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины», – сказал Зеленский.

Патриарх отметил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация стабилизируется. Они рассмотрели 30-ю годовщину независимости Украины как возможную дату визита.

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