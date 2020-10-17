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10:00 17 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рекорд: в мире 412 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В мире несколько дней подряд фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом.

В мире третий день подряд обновляется рекорд по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно данным сайта Worldometer, за 16 октября обнаружили 412 609 случаев заражения коронавирусом.

При этом только с странах Европы обнаружили 153 тысячи больных. Лидерами являются Франция, Великобритания, Россия и Украина, которая занимает 11 место в Европе и 16-е в мире.

Всего в мире зафиксировано 39,5 млн случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 29,6 млнчеловек. Более 1,1 млн пациентов умерли.

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Тэги: статистика, covid-19

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