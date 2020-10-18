Житель Закарпатья пошел в лес за грибами и умер
В лесу нашли мертвым мужчину, который пошел за грибами, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.
«Местные жители сообщили, что еще 13 октября житель с.Черная Тиса Раховского района 1958 года рождения пошел в лес для сбора грибов в район долины Апшеняска Раховского района и не вернулся», – говорится в сообщении.
Для его поисков привлекли специалистов трех поисково-спасательных отделений.
В 13:40 17 октября спасатели нашли в лесу тело мужчины. Что именно стало причиной смерти, установят правоохранители.
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