Швеция меняет стратегию борьбы с пандемией

Это больше похоже на изоляцию, но на локальную изоляцию. Правила будут носить рекомендательный характер.

Власти Швеции готовы ввести локальные карантинные меры по мере роста числа случаев коронавируса, пишет газета Daily Mail со ссылкой на экспертов. Такой шаг знаменует собой новый подход к борьбе с вирусом в Швеции, которая решила пойти своим путем, отказавшись от локдауна.

«Это больше похоже на изоляцию, но на локальную изоляцию», – рассказал газете Telegraph Юхан Нойд, возглавляющий отдел инфекционных заболеваний в Упсале.

Перемены стратегии происходят на фоне второй волны, которая накрыла европейские страны этой осенью. Число случаев новых заражений в ЕС растет очень стремительно и первое место занимает Чехия, которая раньше всех сняла карантин.

Новые правила, которые, как ожидается, вступят в силу в Швеции с понедельника, позволят региональным органам здравоохранения просить граждан избегать общественных мест, таких как торговые центры, музеи, библиотеки, бассейны, концерты и тренажерные залы.

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