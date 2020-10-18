Минздрав сообщил, кто в Украине умирает от COVID

Минздрав призвал украинцев пользоваться масками, дезинфицировать руки антисептиками и придерживаться социальной дистанции.

В Украине более 75 процентов случаев летального исхода при коронавирусной инфекции COVID-19 приходится на людей старше 65 лет заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщается на сайте ведомства 18 октября.

Коронавирусная болезнь не отступает, а наоборот, набирает обороты, подчеркнул Степанов.

«Поэтому для продолжения борьбы с COVID-19 сейчас важно всем мобилизоваться и соблюдать все противоэпидемические правила, установленные в стране. Особенно это касается людей старше 65 лет, ведь 75,7 процента от общего количества летальных случаев – это граждане именно этой возрастной категории», – заявил он.

Минздрав призвал украинцев пользоваться масками, дезинфицировать руки антисептиками и придерживаться социальной дистанции.

Людям старше 65 лет рекомендовали без необходимости не выходить из дома, в частности это касается посещения мест большого скопления людей.

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