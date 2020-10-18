Генсек ООН: Мир проигрывает пандемии коронавируса

Если не согласовать действия, то миллионы людей окажутся в нищетн и голоде, подчеркнул Гутерриш.

Миру не удалось в достаточной мере противостоять пандемии коронавирусной инфекции из-за раскола, сказал генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью агентству Lusa, пишет Daily Mail.

Если не согласовать действия, то миллионы людей окажутся в нищетн и голоде, подчеркнул Гутерриш.

«Пандемия COVID-19 – серьезная глобальная проблема для всего международного сообщества, для многосторонности и для меня как генерального секретаря ООН. К сожалению, это испытание, которое пока что международное сообщество не выдерживает», – заявил он.

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