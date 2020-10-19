В Китае на упаковке замороженных продуктов нашли коронавирус

Возбудитель инфекции был найден на упаковке замороженной трески. Это произошло в ходе изучения вспышки заболевания в городе Циндао.

Специалисты Китайского центра контроля и профилактики заболеваний выявили способные к заражению частички коронавируса на упаковке замороженных продуктов. Об этом организация сообщила в субботу, 17 октября.

Возбудитель инфекции был найден на упаковке замороженной трески. Это произошло в ходе изучения вспышки заболевания в городе Циндао.

Таким образом, впервые вне лаборатории подтверждено, что новый вирус при особых условиях может сохраняться на поверхности в течение долгого времени, говорится в отчете.

Эксперты подчеркнули, что риск заразиться для человека при контакте с поверхностью такой упаковки существует, однако очень малый.

Ни одного такого случая до сих пор не зарегистрировано, отметили китайские специалисты.

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