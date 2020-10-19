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02:11 19 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США произошел взрыв в торговом центре

В торговом центре в американском городе Гаррисонбург в штате Вирджиния произошел взрыв. В результате инцидента пострадали пять человек.

Как сообщает ABC News, вероятной причиной взрыва назвали утечку газа.

Среди пострадавших – трое студентов местного колледжа. Они получили легкие ранения. Двух раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще одного доставили в больницу с легкими ранениями.

На месте происшествия работали 70 пожарных. Начато расследование. Точные причины взрыва еще устанавливаются.

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Тэги: взрыв, США, торговый центр

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