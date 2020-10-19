В США произошел взрыв в торговом центре
В торговом центре в американском городе Гаррисонбург в штате Вирджиния произошел взрыв. В результате инцидента пострадали пять человек.
Как сообщает ABC News, вероятной причиной взрыва назвали утечку газа.
Среди пострадавших – трое студентов местного колледжа. Они получили легкие ранения. Двух раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще одного доставили в больницу с легкими ранениями.
На месте происшествия работали 70 пожарных. Начато расследование. Точные причины взрыва еще устанавливаются.
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