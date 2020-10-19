Трех белорусских оппозиционерок выдвинули на Нобелевскую премию мира
Норвежский депутат Гейр Тоскедал выдвинул на соискание Нобелевской премии мира Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.
Гейр Тоскедал сообщил, что выдвигает кандидатуры белорусских лидеров оппозиции «за их борьбу за справедливые выборы и за то, что они являются вдохновительницами мирных оппозиционных протестов против нелегитимного режима в Беларуси». Он выделил «фантастическое мужество» участников протестов и выразил надежду, что его предложение привлечет «еще больше внимания к мирной борьбе против последнего диктатора Европы» и к тем, кто борется за «свободную и демократическую Беларусь».
Нобелевский комитет принимает все кандидатуры, представленные до 31 января лицами, которые имеют на то полномочия в соответствии с уставом Нобелевского фонда. Гейр Тоскедал попадает в эту категорию как член Стортинга (норвежский парламент – ред.).
Ежегодно Нобелевский комитет получает сотни предложений. Имена предложенных кандидатов держатся в секрете на протяжении пятидесяти лет, но лица, выдвигающие кандидатов, имеют право публично раскрыть свой выбор.
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