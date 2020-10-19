Глава администрации Ялты умер от коронавируса

В Крыму скончался глава российской администрации Ялты Иван Имгрунт. Ранее ему был поставлен диагноз COVID-19.

Имгрунту, который возглавил администрацию в ноябре прошлого года, было 59 лет.

О госпитализации чиновника стало известно 30 сентября. Тогда он оценивал своё состояние как «нормальное».

В воскресенье утром на страницах Имгрунта в социальных сетях было опубликовано поздравление «работников дорожного хозяйства» с их профессиональным праздником.

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