НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
05:27 19 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава администрации Ялты умер от коронавируса

В Крыму скончался глава российской администрации Ялты Иван Имгрунт. Ранее ему был поставлен диагноз COVID-19.

Имгрунту, который возглавил администрацию в ноябре прошлого года, было 59 лет.

О госпитализации чиновника стало известно 30 сентября. Тогда он оценивал своё состояние как «нормальное».

В воскресенье утром на страницах Имгрунта в социальных сетях было опубликовано поздравление «работников дорожного хозяйства» с их профессиональным праздником.

Источник:
Тэги: Ялта, коронавирус

Новости по теме

В Китае на упаковке замороженных продуктов нашли коронавирус

Возбудитель инфекции был найден на упаковке замороженной трески. Это произошло в ходе изучения вспышки заболевания в городе Циндао.

Швеция меняет стратегию борьбы с пандемией

Это больше похоже на изоляцию, но на локальную изоляцию. Правила будут носить рекомендательный характер.

Президент Германии ушел на карантин из-коронавируса у охранника

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер идет на самоизоляцию и в ближайшее время будет работать дома.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты