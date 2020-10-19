Вернутся ли дети в школу в ноябре?

После каникул дети могут перейдут на дистанционный или смешанный формат учебы. Но все будет зависеть от эпидемической ситуации в регионах. Кроме того, решение о переводе школы на дистанционное обучение или ее закрытии принимают местные власти.

Плановые октябрьские каникулы рекомендовано начались на полторы недели раньше – с 15 по 30 октября.

Для студентов профтехучилищ и вузов Кабмин советует ввести дистанционную учебу с 15 октября по 15 ноября, но многие университеты еще с первого сентября наладили частично или полностью удаленное обучение. Для этого у руководства каждого университета есть широкие полномочия, чтобы самостоятельно решать, как организовать процесс учебы.

Местные власти, уже традиционно, восприняли «рекомендацию» от Кабмина о преждевременных каникулах по-разному. В столице, например, решили ничего не менять и пока отправить учеников на отдых с 21 по 29 октября. Такую же позицию заняли власти в Харькове. В Днепре поступили так, как посоветовал Кабмин.

Во Львове региональная и центральная комиссия приняли решение начать каникулы с 19 октября. В Одессе с 19-го переводят детей на «удаленку», а с 26 по 30 октября организуют каникулы.

В пресс-службе МОН, решение о начале и продолжительности каникул относится «к исключительной компетенции руководителя и педагогического совета учреждения общего среднего образования». Кабинет министров может только рекомендовать сроки их проведения.

Но одно дело всеобщий карантин весной, когда было закрыто почти все. У взрослых, тоже оставшихся дома, было время посидеть за уроками со своими чадами. Другое дело – адаптивный карантин сейчас, когда все ходят на работу и не могут уделять столько времени на учебу своих детей, как это было в марте или апреле.

Поэтому любое упоминание о возвращении к дистанционной форме обучения для многих родителей звучит пугающе. Им по сути придется «разрываться» между работой и уроками. Иначе учеба на дому для их детей превратится в «каникулы».

Даже несмотря на то, что с осени показатели заболеваемости пошли вверх, сказать, что именно школы стали очагами распространения инфекции нельзя, считает глава профильного комитета Рады Сергей Бабак. По его словам, это вопрос обсуждался на заседании комитета с представителями Минздрава и МОН в прошлый четверг,15 октября.

«По логике Минздрава, большой риск заражения есть во время поездок в школу – в общественном транспорте. То есть у нас более четырех миллионов детей ежедневно добираются до школы, плюс учителя и другой персонал. Суммарно это почти пять миллионов человек, которые ездят в школы каждый день», – объяснил Бабак.

В правительстве допустили, что после каникул дети перейдут на дистанционный или смешанный формат учебы. Но все будет зависеть от эпидемической ситуации в регионах.

Студентам и даже старшеклассникам дистанционная учеба дается гораздо проще. Но ученикам младших классов без помощи «старшего» и тщательного надзора освоить учебный материал на дому практически невозможно.

С сентября правительство разрешило открыться образовательным учреждениям только на территории «зеленых», «желтых» и «оранжевых» зон. Но если в классе заболел ученик – весь класс уходит на самоизоляцию. Если таких классов в учебном заведении окажется более 50% – тогда вся школа переходит на карантин и дистанционное обучение. Из-за вспышек вируса они начали закрываться уже с первых недель сентября.

Если эпидситуация будет позволять, то за парты вернутся все, в том числе ученики 5-11-х классов. Но при «худшем сценарии» они будут временно переведены на дистанционное обучение, пояснил Бабак. В любом случае – это все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от «карантинных» зон. Дальше решение будет за местными властями, добавил нардеп.

Из-за постоянных перебоев в учебе, вызванных эпидемией – в том числе из-за периодической «удаленки» – качество учебы страдает. Не говоря уже о социализации детей. Но эксперты сходятся в том, что все эти ограничения – вынужденные и неизбежны.

Но в разных регионах и школах подход к дистанционному обучению отличается. Ведь у всех разные ресурсы и возможности. Так что, если с ноября школы будут массово переходить на «удаленку», одни школы с этим справятся, говорит Горбачев. А некоторые – станут вновь рассылать родителям через Вайбер фотографии листов с заданиями, написанными от руки.

«Это будет тот же процесс, что был весной. Но есть одно существенное уточнение: мы уже знаем, с чем имеем дело, поэтому будет легче. Уже есть наработанные модели работы, онлайн-уроки», – отметил Горбачев. К тому же сейчас среди педагогов есть большой спрос на то, чтобы осваивать новые образовательные технологии.

Например, Служба образовательного омбудсмена совместно с компанией Google и Академией цифрового развития провела курс для более чем 2 тысяч украинских учителей. Сертификаты получили 1,5 тысячи участников.

Поэтому такого «хаоса», который был с учебой весной, ждать не стоит. Многим учителям приходилось в темпе осваивать новые приложения и программы – за последние полгода они сами немало чему научились. Тем более, вряд ли центральная или местная власть, понимая родительский

При этом Бабак заверил: даже при самом худшем сценарии детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут.

«Это то, о чем мы договорились и согласовали с МОН и Минздравом. Потому что дети не могут заниматься дистанционно – у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать», – разъяснил глава комитета по образованию.

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