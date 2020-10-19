В ВР хотят прекратить действие устаревших законодательных актов

Парламент должен выписать перечень устаревших законодательных актов и прекратить их действие.

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о необходимости провести в 2021 году процедуры десоветизации законодательства. С такой инициативой он выступил на засевании согласительного совета в понедельник, 19 октября.

«Обязательно я хотел бы обратить ваше внимание, что идет год больших дат: это 25-я годовщина Конституции Украины и 30-я годовщина акта о независимости Украины. Думаю, что именно на этот период мы должны запланировать процесс, который называется десоветизация украинского законодательства, то есть мы должны, в конце концов, выписать перечень законодательных актов, с которыми нам давно нужно попрощаться, чтобы в законодательстве Украины не было, например, Жилищного Кодекса УССР в части редакции, что мы в 2021 году будем исповедовать идею ленинского коммунизма и тд, и тп», – сказал он.

Вице-спикер призвал комитеты, нардепов, а также других субъектов законодательной инициативы присоединится к работе по десоветизации законодательства.

Кроме того, Стефанчук заявил, что Раде стоит проводить Дни Европейского Союза для принятия законопроектов, которые важны для евроинтеграции Украины.

«У нас большое количество обязательств, которые не просто обязательства, а и меры по улучшению нашего состояния экономики и других сфер, чтобы мы все-таки проводили голосования и по этим необходимым законопроектам, директивам, которые нуждаются в имплементации в тех или иных формах, или тех договорах, согласие на которые должна дать Верховная Рада», – сказал Стефанчук.

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