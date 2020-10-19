SpaceX запустила очередную партию спутников

Состоялся очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9. На орбиту выведена партия из 60 интернет-спутников.

Компания Илона Маска SpaceX успешно вывела 60 спутников Starlink на орбиту. Трансляция запуска проводилась на YouTube-канале SpaceX.

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки комплекса LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде 18 октября.

Первая ступень, использовавшаяся уже пять раз, была посажена на морскую платформу. Створка головного обтекателя, использовавшаяся уже дважды, была поймана в сеть служебного корабля.

Таким образом теперь на орбите находится 833 спутника глобальной сети интернет Starlink.

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