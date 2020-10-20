НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
00:34 20 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Главный тренер молодежной футбольной сборной Украины обвинил фискальную службу в краже денег

Руслан Ротань говорит, что часть украденных средств уже удалось вернуть, остальные же он надеется получить по итогам уголовного расследования.

«Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего бояться прихода правоохранительных органов. К сожалению, я ошибался. 17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева раскрыла мою ячейку в ПриватБанке и забрала оттуда мои сбережения», – написал Ротань в Instagram издание.

«По уголовному производству, которое не имеет ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег «испарилась» и не попала в протокол изъятия. Я узнал о том, что произошло, случайно, на следующий день. Я был очень подавлен и расстроен в последний месяц. Но благодаря слаженной работе Dynasty Law большую часть денег вчера удалось вернуть. А остальные … В ГБР идет уголовное расследование, и я надеюсь, что виноватых найдут», – написал Ротань.

Источник:
Тэги: Государственная фискальная служба, Руслан Ротань

Новости по теме

Насирова восстановили в должности главы Государственной фискальной службы

Шестой апелляционный админсуд Киева признал его увольнение противоправным.

Суд арестовал недвижимость экс-главы ГФС Продана

Соломенский районный суд Киева наложил арест на часть имущества бывшего и. о. главы Государственной фискальной службы.

Налоговая проверит всех, кто быстро закрылся

Государственная фискальная служба Украины планирует проверить всех физических лиц-предпринимателей, которые закрылись в конце декабря 2016 — начале января 2017 года после внесения изменений в законодательство относительно уплаты единого налога.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Российские спецслужбы готовились сорвать Олимпиаду-2020

08:28  Мир

США обвинили шестерых россиян в кибератаках на Украину и Францию

07:56  Мир

«Укрзализныця» не хочет ограничивать пассажирские перевозки

06:51  Украина

Facebook удалил страницу нардепа Деркача

05:35  Украина

NASA и Nokia запустят сеть 4G на Луне

04:43  Мир

Словения вводит комендантский час из-за коронавируса

03:55  Мир

France Football включил Блохина в номинанты на звание лучшего нападающего в истории

02:39  Украина

Иран взял на себя всю ответственность за сбитый украинский самолет

01:37  Украина

У главного тренера молодежной сборной Украины по футболу украли деньги из банка

00:34  Мир

SpaceX запустила очередную партию спутников

21:00  Мир

Белорусские протесты снимают в Украине уже 2 месяца

17:58  Мир

В ЕС резко ухудшили прогноз падения экономики

17:00  Мир

В Киеве пьяный мужчина пытался ворваться в отделение полиции

16:30  Украина

Когда переводим часы на зимнее время в 2020 году

15:30  Украина

В ВР хотят прекратить действие устаревших законодательных актов

14:00  Украина

Французкие полицейские через соцсети выявляют и задерживают исламистов

13:23  Мир

Вернутся ли дети в школу в ноябре?

12:38  Украина

Новости | Слоты