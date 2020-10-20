Главный тренер молодежной футбольной сборной Украины обвинил фискальную службу в краже денег

Руслан Ротань говорит, что часть украденных средств уже удалось вернуть, остальные же он надеется получить по итогам уголовного расследования.

«Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего бояться прихода правоохранительных органов. К сожалению, я ошибался. 17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева раскрыла мою ячейку в ПриватБанке и забрала оттуда мои сбережения», – написал Ротань в Instagram издание.

«По уголовному производству, которое не имеет ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег «испарилась» и не попала в протокол изъятия. Я узнал о том, что произошло, случайно, на следующий день. Я был очень подавлен и расстроен в последний месяц. Но благодаря слаженной работе Dynasty Law большую часть денег вчера удалось вернуть. А остальные … В ГБР идет уголовное расследование, и я надеюсь, что виноватых найдут», – написал Ротань.

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