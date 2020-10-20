Facebook удалил страницу народного депутата Андрея Деркача

Против народного депутата Украины Министерство финансов США в сентябре ввело санкции из-за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

В комментарии американскому изданию Buzz Feed представитель Facebook отметил, что причиной удаления страницы стала попытка Деркача повлиять на волеизъявление американских избирателей.

«Мы удалили этот аккаунт и эту страницу за нарушение нашей политики по использованию нашей платформы людьми, которые принимают участие в операциях влияния на выборы», – сказал собеседник издания.

Сам Деркач блокировки своего аккаунта связывает с распространением в американских СМИ его заявления о якобы наличии у украинских правоохранительных органов ноутбука, в котором содержатся доказательства проведения незаконных платежей компаниям, близким к семье кандидата на пост президента США от демократической партии Джозефа Байдена.

По мнению Деркача, атака на его аккаунт является актом «прямого вмешательства в избирательный процесс в Украине», поскольку в этом месяце проходят местные выборы, в которых его партия участвует.

Деркач также заявил, что не прекратит свою кампанию, направленную против Байдена, и пообещал опубликовать новую информацию о бывшем вице-президенте «в ближайшие день или два».

Напомним, ранее Деркач заявлял о якобы вмешательстве бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в дела Украины и собирал на него компромат.

Тэги: Facebook, Андрей Деркач, вмешательство в выборы