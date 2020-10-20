Facebook удалил страницу народного депутата Андрея Деркача
Против народного депутата Украины Министерство финансов США в сентябре ввело санкции из-за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.
В комментарии американскому изданию Buzz Feed представитель Facebook отметил, что причиной удаления страницы стала попытка Деркача повлиять на волеизъявление американских избирателей.
«Мы удалили этот аккаунт и эту страницу за нарушение нашей политики по использованию нашей платформы людьми, которые принимают участие в операциях влияния на выборы», – сказал собеседник издания.
Сам Деркач блокировки своего аккаунта связывает с распространением в американских СМИ его заявления о якобы наличии у украинских правоохранительных органов ноутбука, в котором содержатся доказательства проведения незаконных платежей компаниям, близким к семье кандидата на пост президента США от демократической партии Джозефа Байдена.
По мнению Деркача, атака на его аккаунт является актом «прямого вмешательства в избирательный процесс в Украине», поскольку в этом месяце проходят местные выборы, в которых его партия участвует.
Деркач также заявил, что не прекратит свою кампанию, направленную против Байдена, и пообещал опубликовать новую информацию о бывшем вице-президенте «в ближайшие день или два».
Напомним, ранее Деркач заявлял о якобы вмешательстве бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в дела Украины и собирал на него компромат.
Новости по теме
Речь идет о документах по расследованию вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Его вел спецпрокурор Роберт Мюллер.
Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача.
Действия страниц были направлены на Великобританию, США, Алжир и Египет, утверждают в Facebook.