Словения вводит комендантский час из-за коронавируса

Власти Словении объявили эпидемию коронавируса на всей территории страны и ввели комендантский час в ночное время.

«Правительство объявило эпидемию на всей территории Словении, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе и оценку консультативной группы Министерства здравоохранения о том, что эпидемию следует объявить как можно скорее», – говорится в сообщении.

Ограничения на передвижение в ночное время будет действовать с 21:00 до 6:00 утра. Исключения будут касаться поездок на работу и экстренных случаев, связанных с чрезвычайными ситуациями.

«Ограничение было принято на основании заграничного опыта, но главным образом потому, что в течение последних двух недель было установлено, что многие случаи распространения инфекций были следствием личного общения ночью, частных вечеринок в ресторанах и т.д.», – заявил министр внутренних дел Словении Алеш Хойс.

Также правительство запретило передвижение между регионами. Выезд из региона будет возможным только для «рабочей, хозяйственной, лесной и подобной деятельности, устранения непосредственной опасности для жизни и имущества, помощи пожилым людям, доступа к медицинским услугам или аптекам, для чрезвычайных ситуаций и выполнения судебных задач, для ухода за лицами с особыми потребностями».

Согласно данным Wikipedia, самый большой суточный показатель заболеваемости ковидом в Словении был зафиксирован 17 октября – 897 случаев заражения. За 18 октября показатель составил 737 случаев.

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