Иран взял на себя всю ответственность за сбитый украинский самолет
Украина приветствует решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбитый украинский самолет.
Украина приветствует решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбитый украинский самолет, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин по итогам второго раунда переговоров о катастрофе самолета МАУ в Иране.
Евгений Енин подчеркнул необходимость непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.
«Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах», – цитирует заместителя главы МИД пресс-служба ведомства.
Отмечается, что глава МИД Ирана подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ. Иранский источник также заверил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.
Как сообщалось, 19-20 октября в Иране проходит второй раунд переговоров о сбитом самолете МАУ. В рамках этого раунда переговоров ожидаются три технических совещания.
Напомним, самолет Boeing 737-800NG авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, – 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
После нескольких дней возражений в Иране официально признали вину за сбитый украинский самолет из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, назвали это ошибкой и взяли на себя ответственность.
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