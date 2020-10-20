«Укрзализныця» не хочет ограничивать пассажирские перевозки

«Укрзализныця» выступает за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина.

«Ограничение пригородного и дальнего пассажирского сообщения негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине. При отсутствии поездов сотни тысяч людей будут вынуждены ежедневно выбирать для своих путешествий автотранспорт, в частности маршрутки. В большинстве случаев маршрутные перевозчики, в отличие от железнодорожных, не соблюдают надлежащие противоэпидемические меры», – отметили в компании.

Сообщается, что возможное ограничение перевозок ухудшит финансовое состояние «Укрзализныци» и заставит ее отправить в простой свыше 25 тыс. человек.

«Остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики, ведь значительно ухудшится мобильность населения», – добавили в компании.

В обращении также отмечается, что в других европейских странах, которые усиливают карантин, ограничения обычно не касаются работы транспорта.

«Укрзализныця» будет строго придерживаться всех рекомендаций и решений, принятых КМУ и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно пассажирского железнодорожного сообщения. Но, в свою очередь, надеемся, что эти решения будут государственными и взвешенными», – говорится в сообщении.

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