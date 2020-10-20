США обвинили шестерых россиян в кибератаках на Украину и Францию

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против шестерых действующих и бывших российских офицеров, стоящих за кибератакам.

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против шестерых действующих и бывших российских офицеров, стоящих за кибератаками на энергосистемы Украины, компании США и кандидатов на президентских выборах 2017 года во Франции.

Об этом говорится в обвинительном заключении Минюста США, опубликованном в понедельник, передает

Associated Press.

Подсудимые, которые, как утверждается, являются офицерами российского ГРУ, обвиняются во взломах, которые, по словам прокуратуры, были направлены на продвижение геополитических интересов Кремля и месть его потенциальным врагам.

В обвинительном акте на 50 страницах, который был направлен в федеральный суд Питтсбурга, упоминаются такие операции россиян: атаки на энергосистему Украины; попытки наказать организаторов Олимпийских игр, которые разоблачили российских спортсменов в употреблении допинга; попытка помешать расследованию отравления нервно-паралитическим веществом бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Обвиняемые также подозреваются в причастности к так называемой «утечке Макрона», когда за несколько дней до президентских выборов 2017 года во Франции в сеть попали более 20 тыс. электронных писем, связанных с кампанией Макрона.

Прокуроры не предъявляют обвинений в связи с вмешательством в американские выборы, хотя офицеры является частью того же подразделения военной разведки, которое, по словам обвинителей, вмешивалось в президентские выборы в США в 2016 году. Россияне также стоят за программным обеспечением, которое в 2017 году нанесло ущерб компьютерам по всему миру, и от которых пострадали больница Пенсильвании и одна из фармацевтических компаний США.

Ни один из шести обвиняемых в настоящее время не находится под стражей. Подача обвинительного акта является сигналом запугивания, отмечает издание.

«Ни одна страна так целенаправленно и безответственно не превращает свой кибернетический потенциал в оружие, как это делает Россия, бессмысленно нанося беспрецедентный ущерб, чтобы добиться небольшого тактического преимущества», – заявил помощник генерального прокурора по нацбезопасности Джон Демерс.

Тэги: США, киберпреступность