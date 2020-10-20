Зеленский в ВР: достижения в борьбе с коронавирусом, урегуровании донбасского конфликта и три вопроса для себя

Ежегодное послание президента Украины – о ситуации в стране на данный момент, тренды и задачи – для себя и для страны – на будущий год.

Сегодня, 20 октября, президент Украины выступил в парламенте с посланием к депутатам и украинскому народу.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не только смогла справиться с коронавирусом в начале пандемии, но также стране удалось восстановить инфраструктуру, необходимую для борьбы с вирусными заболеваниями. По словам главы государства, медицинские системы даже самых развитых стран не были готовы к коронавирусу, а украинская – тем более. Было только 5 лабораторий, а сейчас в десятки раз больше. Также восстановили вертикаль государственных санитарных врачей.

В своем выступления в Верховной Раде президент рассказал, чего удалось добиться за последний год в урегулировании конфликта на Донбассе. По его словам, мир на Донбассе стал ближе.

Так, Зеленский считает, что за последний год удалось достичь следующих результатов:

разблокировали «нормандский процесс», который был заблокирован с 2016 года. Идет подготовка к следующему саммиту «Нормандской четверки» в Берлине;

удалось освободить и вернуть домой 136 украинцев (моряки, политзаключенные);

перемирие с 27 июля, которое длится уже 86-й день подряд. Это самый продолжительный режим тишины за время войны, перестали гибнуть украинские военные;

ЕС, США, Канада, Великобритания, Турция и другие партнеры продолжают поддерживать Украину;

восстановили мост и дорогу в Станице Луганской, решили вопрос питьевой воды на Донбассе, строятся новые пункты пропуска – «чтобы люди с Донбасса и ОРДЛО видели Украину с дорогами, новым асфальтом, освещением и т.д.»;

привлечение молодежи с оккупированных территорий в Украину: все выпускники получили возможность поступать в украинские вузы;

запустили канал, который вещает на Крым и Донбасс, «чтобы люди слушали об Украине от Украины, а не от российского пропагандиста Киселева».

Зеленский добавил, что 120 «слуг народа» поедут на Донбасс.

Президент Владимир Зеленский в конце своего выступления в Верховной Раде задал сам себе три вопроса, на которые сразу же и дал ответы.

Он напомнил, что 25 октября, в день выборов, задаст пять вопросов украинцам, а сегодня задал сам себе вопросы.

«А сегодня я задам важные откровенные вопросы самому себе и сразу на них отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет! Изменил бы ли я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет! Удастся ли нам с вами все? Да! слава Украине!» – заявил Зеленский.

На местных выборах, которые состоятся 25 октября, будет еще одно любопытное новшество – инициированный президентом Украины общенациональный опрос, вот только проводиться он будет возле избирательных участков, но не будет иметь никаких юридических последствий.

На сегодняшнем пленарном заседании выступил президент Владимир Зеленский с обращением к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении дел в Украине:

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