Новый поворот в деле Ефремова?

Соратники актера утверждают, что за рулем джипа Михаила Ефремова сидел другой человек.

Так, Никита Джигурда у здания Мосгорсуда делится новыми доказательствами в деле Ефремова:

«За рулем джипа Михаила Ефремова сидел другой человек. Размер ноги — 36-38, скорее всего, это женская нога. Заднее колесо джипа Михаила Ефремова было пробито до момента ДТП».

Сегодня, 20 октября, проходит апелляция по делу актера, который 8 июня насмерть сбил курьера Сергея Захарова.

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