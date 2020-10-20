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12:16 20 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Новый поворот в деле Ефремова?

Соратники актера утверждают, что за рулем джипа Михаила Ефремова сидел другой человек.

Так, Никита Джигурда у здания Мосгорсуда делится новыми доказательствами в деле Ефремова:
«За рулем джипа Михаила Ефремова сидел другой человек. Размер ноги — 36-38, скорее всего, это женская нога. Заднее колесо джипа Михаила Ефремова было пробито до момента ДТП».

Сегодня, 20 октября, проходит апелляция по делу актера, который 8 июня насмерть сбил курьера Сергея Захарова.

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Тэги: Никита Джигурда, дело Ефремова

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