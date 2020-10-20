Новый поворот в деле Ефремова?
Соратники актера утверждают, что за рулем джипа Михаила Ефремова сидел другой человек.
Так, Никита Джигурда у здания Мосгорсуда делится новыми доказательствами в деле Ефремова:
«За рулем джипа Михаила Ефремова сидел другой человек. Размер ноги — 36-38, скорее всего, это женская нога. Заднее колесо джипа Михаила Ефремова было пробито до момента ДТП».
Сегодня, 20 октября, проходит апелляция по делу актера, который 8 июня насмерть сбил курьера Сергея Захарова.
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