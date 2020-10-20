В США утилизировали 45 аппаратов ИВЛ, поставленных из России

Американские больницы не могли использовать их из-за разницы в напряжении в электрических сетях.

Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких российского производства, поставленных в США в рамках американо–российского обмена медицинской техникой для борьбы с коронавирусом. Как рассказал Buzzfeed представитель агентства, в американских больницах аппаратами так и не воспользовались.

«Пожертвованные аппараты ИВЛ <...> были утилизированы в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по утилизации опасных отходов, установленными управлением служб общего назначения и агентством по охране окружающей среды», — заявил представитель агентства.

12 мая представитель FEMA сообщил, что поставленные из России аппараты ИВЛ хранились как резервное оборудование на складах в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Проблемы с использованием российских аппаратов ИВЛ «Авента-М» в Америке возникли из-за разницы в напряжении в электрических сетях. Использовать аппараты можно было только с помощью адаптеров, которых в американских больницах не было.

Также на решение могли повлиять и случаи возгорания аппаратов: в мае в больницах Москвы и Санкт-Петербурга в результате пожаров, вызванных неисправностью аппаратов «Авента-М», погибли шесть человек. После этого Росздравнадзор приостановил использование аппаратов, произведенных с 1 апреля 2020 года.

Позже ведомство при проверке уральского приборостроительного завода обнаружило несоответствия в технической документации ИВЛ и изъяло пять партий аппаратов, при этом сняв ограничения на использование остальных аппаратов, не обнаружив связи между нарушениями и пожарами в больницах.

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