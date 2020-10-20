Убитого во Франции учителя посмертно наградят

Учителя истории и географии Самюэля Пати, убитого и обезглавленного за показ карикатур на пророка Мухаммеда, посмертно наградят орденом Почетного легиона.

Пати посмертно наградят орденом Академических пальм, который вручается представителям сферы образования. Национальная церемония прощания с учителем запланирована на вечер 21 октября и пройдет в Сорбонне, сообщает BFM TV со ссылкой на министра образования Жана-Мишеля Бланкера.

Вечером 16 октября 18-летний россиянин чеченского происхождения, с 2008 года живущий во Франции, убил и обезглавил Самюэля Пати в пригороде Парижа. Он выложил в твиттер фотографию изуродованного тела, добавив к фото, что человек был «казнен» за «унижение пророка Мухаммеда». Незадолго до этого отец убийцы жаловался директору школы на то, что Пати во время разговора о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Подозреваемого застрелили во время задержания. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом. После этого у десятков подозреваемых в исламизме провели обыски, около 200 человек вышлют из страны.