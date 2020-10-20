В Беларуси оппозиционные Telegram-каналы признали экстремистскими

В Минске суд признал экстремистскими материалы Telegram-каналов NEXTA его логотип и пообещал наказывать за подписку на него. В свою очередь канал сменил название на НЕХТА.

В Беларуси власти будут наказывать тех, у кого в Telegram найдут подписку на популярный оппозиционный канал NEXTA. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает в своем Telegram-канале издание Подъем. В тот же день канал NEXTA сменил название и логотип – теперь он называется НЕХТА.

Отмечается, что в пресс-службе Верховного суда страны заявили, что подписка на NEXTA будет расцениваться как распространение экстремистских материалов.

«Репосты, пересылки друг другу – да, это распространение. Если есть в телефоне подписка на канал NEXTA, пересылаете вы друг другу, то да, вы являетесь распространителем экстремистских материалов. Поэтому внимательно относитесь к тому, что репостите», – подчеркнули в пресс-службе.

20 октября суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами Telegram-канал NEXTA и его логотип. Отмечается, что в материалах, которые публиковал канал (среди них названы видеоролики, а также призывы и публикации как от редакции, так и от подписчиков), были обнаружены признаки экстремистской деятельности.

Решение суда вступило в силу немедленно.

Вскоре Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live сменили название – теперь они называются НЕХТА и Live.

Тэги: беларусь, протесты, экстремизм, телеграм каналы, nexta