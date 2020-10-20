В Беларуси оппозиционные Telegram-каналы признали экстремистскими
В Минске суд признал экстремистскими материалы Telegram-каналов NEXTA его логотип и пообещал наказывать за подписку на него. В свою очередь канал сменил название на НЕХТА.
В Беларуси власти будут наказывать тех, у кого в Telegram найдут подписку на популярный оппозиционный канал NEXTA. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает в своем Telegram-канале издание Подъем. В тот же день канал NEXTA сменил название и логотип – теперь он называется НЕХТА.
Отмечается, что в пресс-службе Верховного суда страны заявили, что подписка на NEXTA будет расцениваться как распространение экстремистских материалов.
«Репосты, пересылки друг другу – да, это распространение. Если есть в телефоне подписка на канал NEXTA, пересылаете вы друг другу, то да, вы являетесь распространителем экстремистских материалов. Поэтому внимательно относитесь к тому, что репостите», – подчеркнули в пресс-службе.
20 октября суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами Telegram-канал NEXTA и его логотип. Отмечается, что в материалах, которые публиковал канал (среди них названы видеоролики, а также призывы и публикации как от редакции, так и от подписчиков), были обнаружены признаки экстремистской деятельности.
Решение суда вступило в силу немедленно.
Вскоре Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live сменили название – теперь они называются НЕХТА и Live.
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Данные был опубликованы на белорусском оппозиционном телеграм-канале Nexta Live.