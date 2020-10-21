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00:44 21 Октября 2020 Просмотров 386   КомментариевКомментарии

В Украине может появиться собственная вакцина от коронавируса

Президент Владимир Зеленский провел совещание с учеными, привлеченными к разработке украинской вакцины против COVID-19.

Разработчики представили Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

На совещании обсуждалось, кто и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также сотрудничество всех имеющих к этому отношение ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использования, в случае успешного испытания.

Один из разработчиков – международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов – отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. Он также добавил, что положительным фактом является то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих фаз.

В Офисе президента отметили, что о деталях и дальнейших шагах в исследовании вакцины будет сообщаться в соответствии с возможностями раскрытия информации.

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Тэги: вакцина, коронавирус

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