Папа Франциск впервые выступил в маске на официальном мероприятии

Это произошло во вторник, когда он и другие религиозные лидеры посетили молебен за мир во всем мире. Ранее он носил маску только в автомобиле, который возил его в Ватикан.

Понтифик находился в белой маске во время службы в римской базилике Санта-Мария-ин-Арачели.

83-летний понтифик присутствовал на службе вместе с другими христианскими лидерами в базилике, в том числе с патриархом Варфоломеем, духовным лидером православных христиан.

Отмечается, что папа снял маску, читая свое обращение, как и другие лидеры, когда они говорили, но опять надел ее, когда закончил говорить.

Мероприятие состоялось, поскольку число людей с положительным результатом теста на коронавирус в Италии неуклонно росло за последние несколько недель. В стране за минувшие сутки выявлено 10 874 новых заражений, по сравнению с 9338 в понедельник.

Ранее папа Франциск подвергался осуждению со стороны общества за того, что не носил маску во время встреч и официальных мероприятий.

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