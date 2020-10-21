Папа Франциск впервые выступил в маске на официальном мероприятии
Это произошло во вторник, когда он и другие религиозные лидеры посетили молебен за мир во всем мире. Ранее он носил маску только в автомобиле, который возил его в Ватикан.
Понтифик находился в белой маске во время службы в римской базилике Санта-Мария-ин-Арачели.
83-летний понтифик присутствовал на службе вместе с другими христианскими лидерами в базилике, в том числе с патриархом Варфоломеем, духовным лидером православных христиан.
Отмечается, что папа снял маску, читая свое обращение, как и другие лидеры, когда они говорили, но опять надел ее, когда закончил говорить.
Мероприятие состоялось, поскольку число людей с положительным результатом теста на коронавирус в Италии неуклонно росло за последние несколько недель. В стране за минувшие сутки выявлено 10 874 новых заражений, по сравнению с 9338 в понедельник.
Ранее папа Франциск подвергался осуждению со стороны общества за того, что не носил маску во время встреч и официальных мероприятий.
Новости по теме
Почетный патриарх Филарет написал открытое письмо в поддержку бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, заключенного в Италии.
Секс делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида. Высказывания понтифика были собраны и опубликованы в книге TerraFutura.
Во время традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 16 августа, понтифик заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси.